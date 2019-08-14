Во сколько играют «Ливерпуль» — «Челси», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 14 августа, в Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА встретятся английские клубы «Ливерпуль» и «Челси». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча за 2.55
«Ливерпуль» по определению сейчас более сыгранный, нежели «Челси», кроме того, красные провели уже два поединка в новом сезоне, а у «пенсионеров» был лишь один официальный матч. Мерсисайды разносили «Норвич Сити» в пятницу, а команда Фрэнка Лэмпарда получила 0:4 от «Манчестер Юнайтед» в воскресенье. О физической усталости говорить не приходится, но пара лишних дней отдыха позволит Юргену Клоппу и его парням лучше подготовиться с тактической точки зрения.
С какой стороны не посмотреть, кроме вратарской позиции, «Ливерпуль» значительно сильнее. Сравнивать тройки нападения (если Мане выйдет в основе) будет, пожалуй, даже оскорбительно по отношению к красным. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы «Челси» дожил хотя бы до дополнительного времени. В отдельно взятом матче может случиться всё, что угодно, но превосходство команды Юргена Клоппа не вызывает сомнений».
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