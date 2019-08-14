«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру за Суперкубок УЕФА
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч за Суперкубок Европы «Ливерпуль» — «Челси». Встреча в Стамбуле начнётся в 22:00 мск.
Ставка: «Ливерпуль» забьёт минимум 2 мяча за 1.63.
«Хорошая, красивая афиша. Но первый тур АПЛ должен был немножко смутить болельщиков «Челси» — 0:4 проиграли «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» же сейчас – это лучшая команда Европы, если мы берём трофеи. И мерсисайдцы, разумеется, будут фаворитом в этом матче.
Мне кажется, что «Ливерпуль» имеет шансы выиграть, снова качественно сыграть в атаку. И я не буду изобретать велосипед и поставлю на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5 мяча», — сказал Арустамян.
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