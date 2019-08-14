«Ливерпуль» — «Челси»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

Сегодня, 14 августа, в Стамбуле «Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА. По оценке букмекеров, шансы команды Юргена Клоппа выше. Поставить на победу мерсисайдцев в БК «Фонбет» можно за 1.70, что соответствует вероятности 57%. Сделать ставку на успех лондонского клуба можно с коэффициентом 5.30 (18%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.90 (25%).
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Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 августа, начало встречи — в 22:00 мск.
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