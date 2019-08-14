Эксперты назвали шансы «Краснодара» пройти в групповой раунд Лиги чемпионов
Вчера, 13 августа, «Краснодар» в ответном матче 3-го квалификационного раунда обыграл на выезде «Порту» со счётом 3:2 и прошёл в раунд плей-офф. На этой стадии соперником команды Мурада Мусаева стал греческий «Олимпиакос». Букмекеры назвали шансы краснодарцев пройти в групповой раунд турнира.
Поставить на то, что «Краснодар» обыграет греков по сумме двух матчей и пройдёт в основную сетку соревнования, можно за 1.70. Это примерно 55% вероятности. Сделать ставку на то, что краснодарцам не удастся пройти греков, можно с коэффициентом 2.15 (45%).
Первый матч в греческом городе Пирей состоится 21 августа. Ответная встреча пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель в противостоянии сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
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