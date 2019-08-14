«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Игоря Гамулы на Суперкубок Европы

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в Суперкубке Европы. Встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.



Ставка: победа «Ливерпуля» в основное время за 1.64.



«Уверен, что нас ждёт крайне интересная игра. На это есть все предпосылки, так как в прошлом сезоне именно команды, представляющие английскую Премьер-лигу, разрывали вообще всех, выиграв два главных клубных европейских турнира. Ла Лига немного сдала, туринский «Ювентус» снова ничего в Европе не выиграл, а российские команды никуда, как обычно, не прошли. К тому же статус трофея просто обязывает соперников выкладываться на полную катушку.



У «Ливерпуля» возникли определённые сложности в игре за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Мерсисайдцы проигрывали в ходе встречи, но смогли отыграться и перевернуть ход матча. Однако итоговую победу праздновали футболисты Пепа Гвардиолы. Не думаю, что Юрген Клопп проиграет второй Суперкубок кряду. Поэтому «Ливерпуль» будет очень мотивированным.



Проблемы «Челси» выглядят намного серьёзнее. Во-первых, ушёл Маурицио Сарри, на смену которому пришёл Фрэнк Лэмпард. Он был отличным футболистом, но пока абсолютно не понятно, какой из него тренер. Во-вторых, лидер атак последних лет Эден Азар отправился в мадридский «Реал». Я много раз говорил об этих сложностях и думаю, что у лондонцев маловато шансов на успех.



Мне кажется, что фаворитом является команда Юргена Клоппа. Мерсисайдцы практически не изменились с прошлого сезона, а теперь станут доказывать, что по праву являются лучшим клубом Европы. Именно поэтому и ставлю на победу «Ливерпуля», — сказал Гамула.