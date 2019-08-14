«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на встречу Суперкубка УЕФА

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в Суперкубке Европы. Встреча состоится 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.95.
«Матч состоится в Стамбуле, за Суперкубок будут бороться две английские команды. Однозначный фаворит, я думаю, «Ливерпуль». «Челси» ужасно начал внутренний сезон, у команды новый тренер. Игра пока еще не выстроена.
Что касается «Ливерпуля», то он не сильно изменился за прошедшее время, а с точки зрения голода до титулов, пусть даже и таких, как Суперкубок, который не все всерьез воспринимают, он существует. Мотивации у «Ливерпуля» вполне достаточно, тем более это внутрианглийское противостояние.
«Челси», по-моему, еще не готов к сезону. Поэтому выберу ставку победа «Ливерпуля» с форой (-1) с коэффициентом 1,95. Мне кажется, это самый логичный вариант на данную встречу», — сказал Андронов.
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