«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Александра Кержакова на Суперкубок Европы

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в Суперкубке Европы. Встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.



Ставка: ничья в основное время за 4.16.



«Думаю, игра получится яркой и принципиальной. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, обе команды представляют английскую Премьер-лигу, а значит, что это своеобразное дерби. Во-вторых, впервые игру столь высокого уровня между мужскими командами будет обслуживать бригада арбитров, полностью состоящая из женщин.



«Ливерпуль» выдал феноменальный прошлый сезон. Мерсисайдцам не хватило буквально одного очка, чтобы впервые за почти 30 лет выиграть чемпионат Англии. Однако в Лиге чемпионов команда Юргена Клоппа оторвалась по полной, смяв всех соперников и завоевав престижный трофей. Думаю, и сейчас «Ливерпуль» будет предельно мотивированным, так как на кону ещё один вакантный титул.



«Челси» находится на перепутье. В межсезонье команду возглавил Фрэнк Лэмпард. Теперь для легенды клуба открывается редкая и очень приятная возможность практически сразу с листа взять трофей. Безусловно, лондонцы будут действовать на пределе своих возможностей, ведь подобными шансами разбрасываться не принято.



Мне кажется, что нас ждёт крайне напряжённая игра. Не думаю, что будет много голевых моментов, потому что обе команды понимают, что на кону трофей. Поэтому и «Ливерпуль», и «Челси» станут действовать в осторожной манере. Исходя из этого, рискну поставить на ничейный результат в основное время матча», — сказал Кержаков.