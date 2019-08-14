Эксперты: россияне ставят на «Ливерпуль» в матче с «Челси» за Суперкубок УЕФА

Встреча за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» начнётся сегодня, 14 августа, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



96% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу команды Юргена Клоппа, 3% — на «Челси», и 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 86% объёма рынка при коэффициенте 1.65. 14% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.25).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Ливерпуля». На этот исход поставлено 67% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на то, что мерсисайдцы победят с форой (-1) (16%), на успех подопечных Клоппа с учётом овертайма и серии пенальти (13%), на победу «Челси» (3%) и на то, что команды забьют 3 мяча или более (1%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 400 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги победу «Ливерпуля» в основное время матча с коэффициентом 1.60. Средняя сумма ставки на матч — 730 рублей.