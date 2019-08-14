«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Валерия Непомнящего на Суперкубок УЕФА

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в Суперкубке Европы. Встреча состоится 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.



Ставка: победа «Ливерпуля» в основное время за 1.75.

«В этой игре у меня есть фаворит, и это подопечные Клоппа. «Ливерпуль» заслуживает того, чтобы выиграть этот титул, тем более после того, как упустил Суперкубок Англии, когда в серии пенальти не смог обыграть «Манчестер Сити». В ходе матча он проигрывал «Манчестер Сити», но у «Ливерпуля» было больше моментов. «Ливерпуль» по игре должен был выигрывать у команды Гвардиолы, но тот матч был первым официальным в сезоне, а к поединку с «Челси» он уже подготовится должным образом. Лидеры «Ливерпуля» должны быть в порядке, поэтому ставлю на «Ливерпуль».



«Челси» для меня пока на распутье, хотя команда, на удивление, держит уровень, но «Ливерпуль» сильнее по игре. Обе команды не сделали заметных приобретений в это трансферное окно, да и в целом «Ливерпуль» – это не команда звезд, а команда-звезда.



Безоговорочный фаворит – «Ливерпуль». Думаю, они смогут добиться победы в основное время. Забить же, конечно, могут и те и другие. Сейчас английские команды играют в интересный футбол, не особо заботясь о том, чтобы не пропустить, так что вполне можно ждать результативного футбола», — сказал Непомнящий.