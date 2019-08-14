Букмекеры: шансы «Краснодара» выиграть ЛЧ сезона-2019/20 выросли на 20%

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» прошёл «Порту». Теперь российский клуб ожидает сражение с «Олимпиакосом». Победитель противостояния попадёт в групповой этап турнира.



Победа «быков» над «драконами» впечатлила букмекеров, которые резко изменили своё мнение о перспективах команды Мурада Мусаева в престижном турнире. 2 июня «Чемпионат» опубликовал котировки аналитиков с линией на победителя Лиги чемпионов.



Эксперты предлагали поставить на триумф «Краснодара» за 251.0. Теперь же на успех «быков» предлагают коэффициент 201.0. Таким образом, букмекеры понизили коэффициент на успех российского клуба примерно на 20% (с 251.0 до 201.0).



Первый матч с «Олимпиакосом» «Краснодар» сыграет в Греции 21 августа.