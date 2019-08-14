Букмекеры: «Олимпиакос» — фаворит первого матча с «Краснодаром» в ЛЧ

Вчера, 13 августа, «Краснодар» в ответном матче 3-го квалификационного раунда обыграл на выезде «Порту» со счётом 3:2 и прошёл в раунд плей-офф. На этой стадии соперником команды Мурада Мусаева стал греческий «Олимпиакос».



Первая встреча команд пройдёт в Греции 21 августа. Поставить на победу в ней хозяев поля можно с коэффициентом 2.30, что соответствует вероятности 41%. Сделать ставку на успех российского клуба можно за 3.10 (30%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.30 (29%).



Поставить на то, что в матче будет забито 3 гола или больше, можно за 2.15. За 1.70 можно сделать ставку на то, что команды забьют меньше 3 голов.



Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. Проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы.

Эксперты назвали шансы «Краснодара» пройти в групповой раунд Лиги чемпионов