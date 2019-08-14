«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на Суперкубок УЕФА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в рамках Суперкубка УЕФА.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-1,5» за 2.55.



«Потеря Бекера может привести к некоторым сложностям для «Ливерпуля» на дистанции, но в отдельно взятом матче от вратаря красных практически ничего не должно зависеть, ведь Кариуса в команде уже нет. Состав, с которым Клопп взял Лигу чемпионов, сохранился и ещё не исчерпал свой потенциал. Множество футболистов находится в самом соку, кто-то даже способен прогрессировать, а железный Милнер всегда оставит на поле все силы.



Лэмпард постепенно вводит в состав молодёжь, других вариантов из-за трансферного запрета у Фрэнка попросту нет. Молодой и неопытный тренер, несколько желторотых юнцов в обойме, нехватка забивного форварда, короткая скамейка и считанное количество исполнителей действительного мирового уровня – «Челси» бы не выпасть из топ-6 в АПЛ, а о серьёзной борьбе за трофеи в подобных условиях говорить не приходится.



«Ливерпуль» по определению сейчас более сыгранный, нежели «Челси», кроме того, красные провели уже два поединка в новом сезоне, а у «пенсионеров» был лишь один официальный матч. Мерсисайды разносили «Норвич Сити» в пятницу, а команда Фрэнка Лэмпарда получила 0:4 от «Манчестер Юнайтед» в воскресенье. О физической усталости говорить не приходится, но пара лишних дней отдыха позволит Юргену Клоппу и его парням лучше подготовиться с тактической точки зрения.



В прошлом сезоне команды встречались трижды. Без ван Дейка «Ливерпуль» вылетел из Кубка Лиги, на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ команды выдали 1:1, а на «Энфилде» в 34 туре красные взяли верх со счётом 2:0. С голландским центральным защитником мерсисайдцы практически не проигрывают, а 2 из 3 мячей в ворота соперников забил Азар, который отбыл по маршруту Лондон – Мадрид. «Челси» потерял единственную настоящую звезду в атакующей группе, когда у Клоппа в строю вся линия обороны.



С какой стороны не посмотреть, кроме вратарской позиции, «Ливерпуль» значительно сильнее. Сравнивать тройки нападения (если Мане выйдет в основе) будет, пожалуй, даже оскорбительно по отношению к красным. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы «Челси» дожил хотя бы до дополнительного времени. В отдельно взятом матче может случиться всё, что угодно, но превосходство команды Юргена Клоппа не вызывает сомнений».



«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Клопп не пожалеет лондонских «пенсионеров» Перестраивающийся «Челси» с Лэмпардом не соперник для мощного и сыгранного «Ливерпуля».