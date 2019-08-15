«Спартак» — «Тун»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Ответная встреча состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Ставка: победа «Спартака» в 1-м тайме за 2.12.



«Московский «Спартак» сделал хороший задел, победив «Тун» на выезде. Теперь хорошие шансы выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы.



Ну и мы видим, что «Спартак» потихонечку набирает обороты. И с «Туном» неплохо первый тайм провели. Добротную, качественную игру показали с «Ахматом» в Грозном. Для кого-то, возможно, это стало неожиданностью, кому-то эта победа показалась рабочей. Неплохо себя проявили новички — Тиль две голевые сделал, Шюррле забил свой первый мяч. Ну и Бакаев в отличной форме.



В преддверии дерби дома «Спартак» с хорошим настроением должен провести предстоящую игру. «Тун», будем откровенны, деревенская команда. Ничего сверхъестественного не показала она в первом матче. Да, где-то минут 15 во втором тайме «Тун» поддавил,» Спартак» дрогнул, но дальше все встало на свои места.



Давненько «Спартак» не радовал болельщиков хорошей, качественной игрой дома. Постарается он с первых минут обеспечить себе комфортное преимущество. Также постарается не попадать в те капканы, в которые красно-белые угодили с Аленичевым, играя с кипрским АЕК.



Я бы сыграл победу «Спартака» в первом тайме с коэффициентом выше «двойки». Просто победа «Спартака» оценивается довольно скромно — 1,4, но можно было бы попробовать сыграть через тоталы. Здесь уже каждый выбирает на свой вкус», — сказал Генич.

