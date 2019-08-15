Букмекеры: «Спартак» — фаворит ответного матча с «Туном» в Лиге Европы

Сегодня в Москве в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Туном». Букмекеры назвали фаворита матча.
Поставить на победу спартаковцев можно за 1.57, что соответствует вероятности 61%. Сделать ставку на успех гостей можно с коэффициентом 5.60 (17%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.40 (22%).
Вероятность прохода «Спартака» в следующий раунд турнира по итогам двух матчей аналитики оценили коэффициентом 1.04 (91%). Шансы швейцарцев оценивают коэффициентом 11.0 (9%).
Поставить на то, что в матче будет как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.60. За 2.35 можно сделать ставку на то, что команды не смогут забить 3 мяча. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.70. С коэффициентом 2.02 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 8.00).
В первой встрече в Швейцарии команда Олега Кононова победила со счётом 3:2.
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