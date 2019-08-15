«Спартак» — «Тун»: прогноз Дениса Казанского на игру отбора Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Спартак» — «Тун» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 мяча за 2.66.



«Интригующая встреча между «Спартаком» и «Туном», но не из-за того, что играет «Тун». «Тун» — это ноунейм, это все не серьезно. Все потому что «Спартак» неизвестен – вообще! Все, что могло случиться в Швейцарии, случилось – весело впереди с тремя забитыми мячами и грустно сзади с двумя.



Но в выходные произошло настоящее преображение «Спартака». В Грозном, где всегда невероятно тяжело, «Спартак» выдал, пожалуй, свою самую лучшую игру за серьезный промежуток времени. Я думаю, что этот импульс они перенесут и на матч против «Туна».



С атакой определились, плюс Понсе, который может играть в Лиге Европы, в отличие от российского чемпионата. Да, впереди игра с ЦСКА, но я думаю, что об этом не совсем правильно сейчас рассуждать. Главное пройти «Тун», и Олег Кононов, кажется, знает, как это сделать.



Я думаю, что первый матч в расчет брать не стоит. Должна произойти какая-то совершенно непонятная ситуация, чтобы «Спартак» не прошел «Тун». Я думаю, что здесь все будет легко и изящно – победа «Спартака» с форой (-1,5). Это объективно нормальный исход для этой встречи», — сказал Казанский.