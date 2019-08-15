«Спартак» – «Тун»: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» – «Тун» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 15 августа, и начнётся в 19:45 мск.



Ставка: победа «Спартака» в 1-м тайме за 2.15.



«Спартак» выиграл в очень сложном выездном матче с «Ахматом». Красно-белые совсем другую игру продемонстрировали. Новички себя отлично проявили. Конечно, может быть, накопится некоторая усталость, потому что график довольно тяжёлый. Но у футболистов «Спартака» сейчас хорошее настроение. Игра в Грозном им явно удалась. А до этого ещё одна победа была: в гостях над «Туном».



Индивидуальный класс игроков «Спартака», конечно, выше. Бакаев, Шюррле в полном порядке, великолепный футбол показывают. Поэтому мне представляется, что в предстоящем матче не будет вот этой нудной игры, которую «Спартак» демонстрировал на старте сезона. «Тун» явно слабее красно-белых. Поэтому здесь не сомневаюсь в победе хозяев поля», — сказал Ловчев.