«Спартак» — «Тун»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Тун».



Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 1.95.



«Тун» поставлен в ситуацию, когда ему необходимо забивать, причем победа, к примеру, 1:0 швейцарцев не устроит. Следовательно, гости будут искать шансы в атаке. В последнем туре внутреннего первенства «Тун» обыграл на выезде «Люцерн» 2:0 при минимальной ротации, убрав из заявки мобильного форварда Манси. Выходит, швейцарцы приедут в Москву еще и полными уверенности в своих силах. В конце концов, в 4 матчах сезона из 5 они забивали по 2 мяча. Выходит, «Тун» забьет.



Однако «Спартак» прекрасно показал, как умеет наказывать за ошибки. Что швейцарцев, что «Ахмат». В двух последних матчах красно-белые забили по 3 мяча. Открытый характер игры против «Туна» обеспечен. Спартаковцы прекрасно внедрили в состав Шюррле и Тиля, отдавшего две голевые передачи в первой же встрече. После дисквалификации в РПЛ полон сил Понсе, забивавший «Туну». В общем, россияне тоже забьют. Поэтому ставлю на сумму «обе забьют» и «Спартак» (победа или ничья)», — сказал Неценко.

