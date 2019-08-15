«Спартак» — «Тун»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тун» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.00.



«Мне кажется, букмекеры немного недооценивают состояние «Спартака». Мы увидели уровень «Туна» в первом матче. Да, где-то увидели и уровень готовности «Спартака», который неожиданно сдулся во втором тайме и позволил себе пропустить два мяча. Но всё-таки, я думаю, возможности состава «Спартака» гораздо выше, чем у швейцарской команды. И уж в домашнем матче «Спартак» должен, конечно, одерживать победу. Другого результата никто не поймёт. Его и представить невозможно.



Необходимо в данном случае ставить на победу «Спартака» с форой (-1). Очень хороший вариант с расходом и коэффициентом 2.0. Я повторюсь, что не могу себе представить здесь другого исхода, за исключением победы «Спартака», — сказал Андронов.