«Спартак» — «Тун»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тун» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.00.
«Мне кажется, букмекеры немного недооценивают состояние «Спартака». Мы увидели уровень «Туна» в первом матче. Да, где-то увидели и уровень готовности «Спартака», который неожиданно сдулся во втором тайме и позволил себе пропустить два мяча. Но всё-таки, я думаю, возможности состава «Спартака» гораздо выше, чем у швейцарской команды. И уж в домашнем матче «Спартак» должен, конечно, одерживать победу. Другого результата никто не поймёт. Его и представить невозможно.
Необходимо в данном случае ставить на победу «Спартака» с форой (-1). Очень хороший вариант с расходом и коэффициентом 2.0. Я повторюсь, что не могу себе представить здесь другого исхода, за исключением победы «Спартака», — сказал Андронов.
- 15 августа 2019
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