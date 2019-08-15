«Вулверхэмптон» — «Пюник»: прогноз Константина Генича на Лигу Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Пюник» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Пюника» с форой (+3,5) за 1.83.



«Так уж случилось. Волею судьбы и армянского гостеприимства я оказался на первой встрече «Пюника» с «Вулверхэмптоном». И, конечно, «Пюник» чуть-чуть дрогнул в матче с командой английской Премьер-лиги. Вошли в игру неплохо, но потом всё расклеилось и проиграли в итоге 0:4.



Но я вполне допускаю, что подобный результат не повторится в ответной игре в Англии. У «Вулверхэмптона» впереди будет матч чемпионата с «Манчестер Юнайтед», который здорово начал и победил 4:0 «Челси». Сам «Вулверхэмптон» ничего не забил, но и не пропустил от «Лестера». Забил, но там гол отменили из-за игры рукой защитника Боли.



Думаю, что «Вулверхэмптон» сыграет полуторным составом, ближе ко второму. Дадут возможность поиграть тем, кто не играл в первой встрече. Это не облегчает задачу «Пюнику», но рвать и метать «волки» после 4:0 в первой игре не будут.



«Пюник» может отплеваться и отбиться. Скорее всего, он проиграет. Но попробую сыграть «Пюник» с форой (+3,5) мяча. Думаю, такого разгрома, как в первой встрече, не будет. Команда у «Пюника» симпатичная, тренирует её, как мы знаем, Александр Тарханов. Хочется, чтобы команда выглядела достойно в гостевом матче с «Вулверхэмптоном», — сказал Генич.