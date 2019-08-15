«Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд»: прогноз Дениса Казанского на Лигу Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча начнется 15 августа в 19:30 мск.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.20.
«В первом матче «Фейеноорд» просто разнес своего соперника (4:0). Этот результат несколько удивил, потому что казалось по последним результатам, что «Динамо» — довольно серьезная команда, чтобы уже в первой встрече, по сути, лишиться шансов на проход.
Но на домашнем стадионе имени Бориса Пайчадзе «Динамо» чувствует себя весьма уверенно. В 5 из 6 последних матчей коллектив победил и сыграл на ноль в обороне.
Думаю, что после такой комфортной победы и перед встречей с «Утрехтом» во внутреннем чемпионате «Фейеноорд» найдет вариант со смешанным составом. Если взять последние 6 гостевых матчей голландской команды, то здесь только 1 победа в ее исполнении.
Полагаю, что в этой встрече будет все гораздо проблематичнее для «Фейеноорда». Будет давление от темпераментных грузин. Но все-таки разница в классе проявилась существенно в первом матче. Поэтому я бы сыграл на упорную игру и просто сработал бы на ТМ 2,5», — сказал Казанский.
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