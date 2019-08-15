«Спартак» — «Тун»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тун» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 3.00.



«Первую игру с «Туном» некоторые особо преданные болельщики красно-белых уже называют рождением нового «Спартака». Действительно, москвичи смотрелись очень неплохо и победили со счётом 3:2. Более того, в следующей игре уже в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде со счётом 3:1 одолел грозненский «Ахмат». Видно, что у команды Олега Кононова наконец стала налаживаться игра в атаке и в завершающей стадии.



Плюс ко всему отлично себя проявляет и один из новичков красно-белых чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле. Я уверен, что немец приехал сюда не доигрывать и не за деньгами. Своими действиями на поле и отношением к делу Шюррле показывает, что всё ещё может играть в футбол на достойном уровне. К тому же не стоит забывать и о Зелимхане Бакаеве, который прогрессирует от матча к матчу.



Тем не менее проблемы «Cпартака» в обороне никуда не делись. Как мы видим по последним играм, москвичи всё ещё редко играют на ноль и оставляют свои ворота в неприкосновенности. Отсюда у меня и созрела довольно любопытная комбинированная ставка — «победа «Спартака» + обе забьют», — сказал Шнякин.