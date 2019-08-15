«Спартак» – «Тун»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Тун».



Ставка: победа «Спартака» за 1.55.



«Я смотрел первый матч. У меня сложилось впечатление, что это две равные команды. Причём команды уровня ФНЛ. Но к швейцарцам я отношусь с уважением, они сыграли на максимуме. «Спартак» три передачи подряд в первом тайме сделать не мог. Не было контроля мяча, игроки какие-то испуганные, зажатые. И эти действия во втором тайме – это кошмар какой-то, могли и третий получить. Я очень разочарован игрой «Спартака». Я понимаю, что это команды разного уровня, индивидуально спартаковские игроки тоже сильнее. Но пока я команды не вижу, командных действий – тоже. Но тем не менее «Спартак» должен выиграть, выиграть с хорошим преимуществом. Потому что хуже играть уже нельзя.



«Спартак» просто безобразно играет в обороне: фланги не перекрывают, в центре играют без опорной зоны и не успевают на прострелы. Это было заметно в первой игре. Но, мне кажется, в Москве «Спартак» не выпустит со своей половины поля «Тун», будет поджимать его», — сказал Непомнящий.