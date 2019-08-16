«Бавария» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Герта» в 1-м туре Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.70.
«Стартует Бундеслига, стартует матчем с участием действующего чемпиона – «Бавария» принимает «Герту».
Я думаю, что силы здесь неравны. То, что матч пройдёт в Мюнхене, «Бавария» начинает на своём поле, начинает одна, потому что остальные играют в субботу и воскресенье, — для неё определенный стимул. Неприятное поражение в Суперкубке заставляет «Баварию» реабилитироваться и как можно больше вдохнуть веры в своих поклонников, что сезон не будет провальным.
Я думаю, что «Бавария» должна выигрывать этот матч. Думаю, что хорошая ставка — победа «Баварии» с форой (-2). Если мюнхенцев понесёт вперёд, то они могут забить много», — сказал Андронов.
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