«Бавария» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Герта» в 1-м туре Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.70.



«Стартует Бундеслига, стартует матчем с участием действующего чемпиона – «Бавария» принимает «Герту».



Я думаю, что силы здесь неравны. То, что матч пройдёт в Мюнхене, «Бавария» начинает на своём поле, начинает одна, потому что остальные играют в субботу и воскресенье, — для неё определенный стимул. Неприятное поражение в Суперкубке заставляет «Баварию» реабилитироваться и как можно больше вдохнуть веры в своих поклонников, что сезон не будет провальным.



Я думаю, что «Бавария» должна выигрывать этот матч. Думаю, что хорошая ставка — победа «Баварии» с форой (-2). Если мюнхенцев понесёт вперёд, то они могут забить много», — сказал Андронов.