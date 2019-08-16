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«Оренбург» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 6-го тура РПЛ

«Оренбург» – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 6-го тура РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 16 августа и начнется в 18:00 мск.

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.40.

«Сочи» играет довольно-таки неплохо. Моменты создает команда. В обороне есть опытные футболисты. Однако, сыгранности все равно не хватает. И результата пока нет. За 6 туров сочинский коллектив набрал всего лишь 2 очка.

У «Оренбурга» тоже нет результата. За 5 матчей всего 1 набранный бал. «Сочи» и «Оренбург» сейчас на самом дне турнирной таблицы.

Мне представляется, что в данном случае решающим будет фактор домашнего стадиона. Обе команды выдали слабый старт, но на своем поле, думаю, «Оренбург» лучше воспользуется своими шансами», — сказал Ловчев.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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