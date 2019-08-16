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«Атлетик» — «Барселона»: бонус за верный прогноз на матч 1-го тура Примеры

«Атлетик» — «Барселона»: бонус за верный прогноз на матч 1-го тура Примеры
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Сегодня, 16 августа, в матче 1-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» и «Барселона». По оценке букмекеров, шансы каталонцев выше. Поставить на победу гостей в БК «Фонбет» можно за 1.70. Это примерно 56% вероятности. Шансы басков эксперты оценили коэффициентом 5.00 (19%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.75 (25%).

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Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится сегодня, 16 августа, начало — в 22:00 мск.

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