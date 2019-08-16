«Атлетик Б» – «Барселона»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик Б» – «Барселона». Встреча в Бильбао начнётся в 22:00 мск 16 августа.



Ставка: победа «Атлетика» с форой «+1» за 1.76.



«Многое зависит от состояния Лионеля Месси, который может пропустить игру из-за травмы. Аргентинец растянул икроножную мышцу во время тренировки, из-за чего пропустил поездку команды в США. Эрнесто Вальверде ничего конкретного не ответил, а потому любой прогноз до официальной информации будет условным.



Теперь у «Барселоны» есть Антуан Гризманн, он здорово провёл предсезонку и эпизодами классно взаимодействовал с Луисом Суаресом. Однако есть сомнение в том, что это безо всяких проблем перенесётся в официальные матчи с первых же минут. А без Лео каталонцы в последнее время выглядели безыдейно.



Между тем, старт сезона обещает быть максимально непростым. Начинать с выезда в Бильбао – удовольствие сильно ниже среднего, ведь на своём поле баски традиционно хороши. Достаточно сказать, что в 19 домашних матчах минувшего сезона Примеры они уступили всего дважды.

Плюс история противостояния говорит о том, что сине-гранатовым придётся попотеть. Баски в прошлом сезоне дважды сыграли с чемпионом страны вничью (0:0 и 1:1, причём на «Камп Ноу» фаворит еле ушёл от поражения), а на своём поле не получали от «Барселоны» больше двух голов с февраля 2015 года.



«Атлетик» летом обошёлся без громких трансферов и сохранил костяк. Следовательно, проблем с сыгранностью возникнуть не должно, а горячая поддержка трибун поможет в трудную минуту. «Барселона», напротив, заполучила Гризманна и де Йонга, которым наверняка потребуется время на встраивание и адаптацию.



В общем, в этой встрече логичнее играть от аутсайдера. И уж тем более – с учётом возможного отсутствия Месси. ИТМ 2 мяча «Барселоны» за 1.67, П1 с форой «+1» за 1.76 или даже 1Х за 2.26 – вполне рабочие варианты. Лёгкая жизнь в Бильбао грандам, как правило, не грозит.



Альтернативный вариант – ТМ 3 мяча за 1.73. «Атлетик» и «Барселона» в последнее время катают низы, в восьми предыдущих матчах лишь раз забивалось больше трёх голов. Едва ли стоит ждать чудес от атаки каталонцев в середине августа».



«Атлетик Б» — «Барселона». Прогноз: чемпиона ждёт горячий приём в Бильбао «Атлетик» хорош на своём поле, а каталонцы рискуют обойтись без Месси.