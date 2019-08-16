«Бавария» — «Герта»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру 1-го тура Бундеслиги

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20 «Бавария» – «Герта».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.65.



«В стане «Герты» в межсезонье произошли определённые перестановки. Сменился главный тренер команды, но стиль, видимо, останется тем же. Думаю, в начале чемпионата берлинцы будут играть в тот же футбол, что и был в сезоне прошлом. К тому же «Герта» удачно выступила в Кубке Германии. Однако всё это уходит на второй план, так как теперь соперник намного серьёзнее, а на кону удачный старт в чемпионате.



«Бавария» провела летнее трансферное окно не совсем так, как планировала. Мюнхенский клуб не пополнила ни одна звезда мирового масштаба. Буквально на днях в аренду до конца сезона из миланского «Интера» приехал хорват Иван Перишич. К тому же в дортмундскую «Боруссию» перешёл лидер обороны последних лет Матс Хуммельс. Однако на своём поле и на старте чемпионата мюнхенцы точно будут играть с берлинцами с позиции силы.



Мне кажется, что не стоит ждать в матче-открытии уж совсем много голов. Мюнхенцам нужно ещё вкатиться в сезон, а в «Герте» собраны вполне боеспособные и крепкие футболисты. Поэтому советую присмотреться к комбинированной ставке — победа «Баварии» + обе забьют», — сказал Кривохарченко.