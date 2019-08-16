Аналитики: шансы «Спартака» пройти «Брагу» в Лиге Европы — 46%
Вчера московский «Спартак» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на своем поле обыграл швейцарский «Тун» со счётом 2:1. По сумме двух матчей команда Олега Кононова прошла в раунд плей-офф, где встретится с португальским клубом «Брага». Букмекеры назвали шансы москвичей победить соперника.
Сделать ставку на то, что «Спартак» сможет пройти португальцев, а значит, выйти в групповой раунд Лиги Европы, можно с коэффициентом 2.05. Это соответствует вероятности 46%. Поставить на то, что спартаковцы не смогут переиграть «Брагу», можно за 1.77 (54%).
Первая игра двухматчевого противостояния состоится в Португалии 22 августа. Ответный матч на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдёт 29 августа.
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