Аналитики: шансы «Спартака» пройти «Брагу» в Лиге Европы — 46%

Вчера московский «Спартак» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на своем поле обыграл швейцарский «Тун» со счётом 2:1. По сумме двух матчей команда Олега Кононова прошла в раунд плей-офф, где встретится с португальским клубом «Брага». Букмекеры назвали шансы москвичей победить соперника.



Сделать ставку на то, что «Спартак» сможет пройти португальцев, а значит, выйти в групповой раунд Лиги Европы, можно с коэффициентом 2.05. Это соответствует вероятности 46%. Поставить на то, что спартаковцы не смогут переиграть «Брагу», можно за 1.77 (54%).



Первая игра двухматчевого противостояния состоится в Португалии 22 августа. Ответный матч на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдёт 29 августа.