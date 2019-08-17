«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Урала» за 2.10.



«Неудачная полоса и у «Урала», и у «Крыльев Советов». На эмоциях изначально команда выглядела хорошо, побеждала, забивала. Но сейчас небольшой спад пошел. Но у «Крыльев» проблемы еще большие в плане результата. Не сказал бы, что кому-то по игре самарцы сильно уступали. От «Локомотива» пропустили на последних секундах, не спаслись в Ростове, где Песьяков вытащил удар Комбарова на последней минуте. Ну и вот такие неудачи копятся, хотя провалов конкретных нет.



«Урал» провалился в игре с «Локомотивом». Думаю, что Парфенов произвел встряску. Просто так он это не оставит. Оплеуха мощная — 0:4. Но дома «Урал» играет, забивает, собирает очки.



Назвал бы эту встречу за 6 очков. Где-то в итоге рядом друг с другом они окажутся. По составу их можно сопоставлять. Но отдам предпочтение «Уралу». Дома он играет обычно агрессивно, в атаку. У него получается много забивать — 8 мячей за 3 матча. У «Крыльев» много ляпов в обороне. Не знаю, сыграет ли Бурлак, от этого многое зависит. И если «Урал» в атаке многое строит на взаимодействиях, то у «Крыльев» все зависит от Соболева. Если его прикрыть, то самарцы не так опасны. Ставлю на победу «Урала».



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