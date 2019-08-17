«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 6-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Урал» — «Крылья Советов».



Ставка: «Урал» победит за 2.10.



«Что сказать, «Крылья» сейчас переживают очень сложный этап и, мне кажется, находятся на грани больших перемен. У них очень сложная ситуация с игрой. А «Урал» старается играть в атаку. Матч для екатеринбуржцев домашний, поэтому я думаю, что они постараются взять три очка.



Честно скажу, мне кажется, в этом матче можно брать чистую победу «Урала», что обусловлено не лучшей формой «Крыльев Советов». Коэффициент хороший, выше двойки. Возьму эту ставку», — сказал Арустамян.



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