«Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча за 1.81.



«Отправляемся в Виго, где «Сельта» будет принимать мадридский «Реал». Как правило, эти команды между собой играют весело и результативно. Есть предпосылки, что и сейчас будет результативный матч в Виго. «Сельта» потеряла основного нападающего — Макси Гомеса. Он перешел в «Валенсию». Зато на его место приобретен другой уругваец — Габриэль Фернандес. Есть Яго Аспас. Хорошие приобретения — Санти Мина и Денис Суарес. Но если Суарес может сыграть, то Санти Мина из-за травмы лодыжки игру пропустит.



У «Реала» очень плохая предсезонка, очень неудачные матчи, много пропущенных мячей. Постоянное состояние конфликта между Зиданом и Пересом по фигуре Поля Погба. Но «Реал» есть «Реал». Думаю, у них чемпионат в приоритете на этот раз. Да, есть Лига чемпионов, но именно в чемпионате Зидан постарается хорошо выступить. Предсезонка это предсезонка, но, как только дело доходит до официальных матчей, надо показывать товар лицом.



Думаю, «Реал» на выезде «Сельту» обыграет. Команда из Виго прошлый сезон с Франом Эскриба сумела закончить вне зоны вылета, это уже было неплохо. Посмотрим, что будет в нынешнем сезоне.



Думаю, результативный матч будет и «Реал» не проиграет. Основная ставка — «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча» за 1,81. Если верите, что «Реал» выиграет, то взял бы не чистую победу «Реала» за 1,6, а с форой (-1) за 1,99. Верю, что «Реал» начнёт чемпионат хорошо".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.