«Тамбов» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Тамбов» – «Краснодар» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Краснодар» победит за 1.70.



«С каждым матчем «Краснодар» будет все больше и больше сыгрываться. Там есть хорошие футболисты. Есть молодые перспективные игроки. «Краснодару» довольно часто не везет по части реализации моментов, но так будет не всегда.



Да, у команды Мусаева была встреча с «Порту» в квалификационной кампании Лиги чемпионов, и можно предположить, что краснодарцы стали. Мне думается, что после такого результата восстанавливаться гораздо легче.



«Тамбов» старателен. Вопросов здесь никаких. Но при этом у коллектива есть проблемы в обороне. «Краснодар» выше классом вне всякого сомнения. Поэтому здесь отдаю предпочтение гостям».



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