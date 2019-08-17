«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа “Ливерпуля” с форой (-1) за 1.61.



«Да, конечно, многие справедливо отмечают, что у “Ливерпуля” была важная игра за Суперкубок УЕФА с лондонским “Челси”. Честно говоря, мне кажется, на старте сезона это не минус, а скорее плюс. Команда Юргена Клоппа, в отличие от того же “Саутгемптона”, к моменту личной встречи проведет на два официальных матча больше соперника.



У “Саутгемптона” была только игра первого тура, а у “Ливерпуля” помимо встречи с “Норвичем” были финалы Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА. Преимущество красных — тонус футболистов, который они набирают через официальные матчи.



Стамбул — не Азия, не Америка. Транспортировка после игры с “Челси” должна произойти быстро и без проблем. Нельзя сказать, что для игроков это будет какой-то невероятной нагрузкой. Не стоит отталкиваться от того, что “Ливерпуль” должен быть уставшим или понурым. Наоборот, мерсисайдцы хорошенько прогрелись в битве за Суперкубок.



“Саутгемптон” в первом туре всех удивил поражением (0:3) в матче с “Бернли”. Этот результат стал особенным, потому что “Бернли” — не та команда, чтобы забивать по три мяча в чужие ворота даже на своем поле. Понятно, что “Саутгемптон” будет мотивирован, но вы же прекрасно понимаете разницу соперников в классе. Не думаю, что “святые” смогут найти управу на Салаха, Фирмино, Мане, Робертсона и Александера-Арнольда. Мой выбор на эту встречу — победа “Ливерпуля” с форой (-1) с коэффициентом 1,61».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.