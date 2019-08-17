«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч 2-го тура АПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист Георгий Черданцев дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставки: «Сити» забьет в первом тайме за 1.62, гол Агуэро за 1.82.
«Жалко, что так мало дают за победу «Сити». Всего 1,38. Неинтересно. Но в победе хозяев не сомневаюсь. Команда уже на старте сезона выглядит мощно. Три последних домашних матча «Сити» у «Тоттенхэма» выиграл, забив 9 мячей.
Но вот последний матч «Сити» выиграл всего лишь 1:0, правда, это было после 4:3 в Лиге чемпионов. Это старт сезона, мне кажется, сейчас не то время, чтобы начинать играть на результат. «Тоттенхэм» вполне может попробовать поиграть в футбол, а значит, вероятность результативного матча все-таки выше, чем низового».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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