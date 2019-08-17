«Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2019/20 «Сельта» — «Реал Мадрид».



Ставки: ничья за 4.25, обе забьют за 1.55.



«Думаю, «Реалу» не удастся победить в этом матче. Во-первых, «Сельта» всегда удачно играет дома, в том числе с «Реалом». Во-вторых, в Мадриде много новых игроков, и за предсезонку они еще не успели сыграться.



Конечно, новая креативная тройка Модрич – Кроос – Азар выглядит очень перспективно, но пока нет уверенности, что бельгиец понимает партнеров. В то же время предсезонка показала, что у команды большие проблемы в обороне. Пока не ясно, как будет играть Зидан – с двумя или с тремя центральными защитниками (Рамос, Милитао, Варан). Дисквалифицирован на эту игру правый защитник Карвахаль.



«Сельта» в это межсезонье потеряла одного из лидеров — Макси Гомеса, который подписал контракт с «Валенсией», большая потеря. Взятый ему на замену Санти Мина не сможет играть из-за травмы. Зато должен выйти Деннис Суарес, купленный у «Барселоны».



В любом случае, успех «Сельты» во многом зависит от легенды Виго — Яго Аспаса. В прошлом сезоне команда посыпалась и потеряла много очков, когда он был травмирован. Но снова воскресла, когда он поправился. Сейчас он здоров и снова поведет «Сельту» вперед.



На мой взгляд, самый вероятный результат матча – ничья. И обязательно будут голы в обе стороны».



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