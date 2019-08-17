Fnatic — Natus Vincere: прогноз на киберспортивный матч The International 2019

17 августа состоится киберспортивный матч группы B группового этапа The International 2019, в bo2 противостоянии встретятся команда Fnatic и коллектив Natus Vincere.
Ставка: победа Na`Vi за 2.80.
Fnatic — малайзийский коллектив, который занимает 15 строчку в рейтинге команд по Dota2. За последние полгода команда Fnatic хорошо показала себя на ряде турниров, что принесло парням 7 место в DPC рейтинге и прямой инвайт на TI9. В первом же матче группового этапа The International 2019 парни обыграли команду EG со счётом 2:0 и проиграли коллективу VG с таким же счётом. Второй групповой день прошёл гораздо хуже. Fnatic сыграли вничью против NiP и проиграли Infamous со счётом 2:0. Таким образом малайзийская команда имеет 3 очка и находится на 7 месте в группе B.
Natus Vincere находятся на 18 месте в топе. Na`Vi попали на турнир не по прямому инвайту, а через квалификацию, обыграв в финале коллектив Winstrike со счётом 3:0. Но всё же украинская команда способна играть с топовыми коллективами на равных. Парни это показывали на протяжении всего года, периодически обыгрывая такие команды, как Virtus.pro или TnC. Да и сейчас, в рамках группового этапа TI9 команда Na`Vi показывает себя неплохо. Первый игровой день подарил команде Na`Vi 2 ничьи против OG и EG. На следующий день рождённые побеждать взяли 1 карту у Infamous и обыграли Virtus.pro и NiP со счётом 2:0. Таким образом команда Natus Vincere имеет 7 очков и находится на 3 строчке в группе B.
У рождённых побеждать сейчас свой игровой стиль, к которому остальные команды пока не могут привыкнуть. Рано или поздно это случится, а пока Na`Vi уверенно идут к верхней сетке play-off стадии. Fnatic начали турнир неплохо, но у парней возникают проблемы с выбором героев. Зачастую это однообразные пики с однотипной стратегией, к чему можно подготовится, если посмотреть прошлые игры команды. У Na`Vi огромный пул героев и разнообразие стратегий, поэтому выиграть стадию пика у рождённых побеждать очень сложно
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