«Уфа» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура чемпионата России

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Уфа» — «Ростов» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ (2,5) за 1.60.



«Валерий Карпин приучил нас к развеселому футболу, который демонстрирует его команда. Но последняя игра против «Крыльев» получилась совсем иная. Там главное было сыграть на ноль после 7 пропущенных мячей в 4 турах.



«Уфа» на своем поле традиционно тяжела для своих соперников. Добавляет трудностей оппонентам башкирской команды искусственный газон на стадионе «Нефтяник».



«Уфа» и «Ростов» между собой постоянно играют малорезультативно. Не думаю, что в этот раз произойдут серьезные изменения в этом плане. Жду упорную борьбу, вязкий футбол от «Уфы» и трудолюбивый «Ростов». Тут голевой феерии, кажется, не ожидается. Поэтому я предлагаю остановиться на варианте ТМ (2,5)».



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