«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на Российскую Премьер-Лигу

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Совершенно очевидно, что «Локомотив» сейчас в полном порядке находится. Крупная победа в прошлом туре это доказывает. «Железнодорожники» показывают качественный футбол. В хорошем состоянии Миранчуки. Смолов набрал форму и сейчас в стартовом составе вместо травмированного Эдера. В порядке оборонительная линия «Локо».
В отличие от «Локомотива», у «Динамо» невероятно тяжелый график. Появление новичков в команде, конечно, тяжело воспринимается Дмитрием Хохловым с той точки зрения, что нужно перестраивать игру.
В матче с «Зенитом» «Динамо» создало огромное количество моментов, но с реализацией большие проблемы. У «Динамо» против «Локо» не сыграют два футболиста основного состава: дисквалифицированный Юсупов и травмированный Шунин. Такие потери, конечно, серьезно снижают шансы бело-голубых. Представляется, что «Локомотив» здесь возьмет свое, но при этом будет еще результативный футбол.
Скорее всего, в основе «Динамо» появятся новички. Пока ни о какой сыгранности, конечно, не может быть и речи, но Дмитрий Хохлов на такие большие матчи способен здорово мотивировать свою команду. С «Зенитом» «Динамо» играло довольно качественно. Думаю, что и с «Локо» получится что-то интересное. Поставил бы на обе забьют».
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