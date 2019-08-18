«Челси» — «Лестер Сити»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Александр Шмурнов дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Лестер Сити».
Ставка: индивидуальный тотал “Челси” больше 1,5 за 1.86.
«Безусловно, главным событием старта сезона в Англии стал разгром “Челси” в первом туре от “Манчестер Юнайтед”. Действительно, лондонцы пропустили аж четыре мяча. Однако не стоит заглядывать только в турнирную таблицу, ведь по качеству игры синие точно не были хуже соперника. Первый тайм команда Лэмпарда вообще должна была выиграть. Именно футболисты “Челси” создавали больше моментов и даже попали в штангу. Однако лучшая реализация манкунианцев и сделала разницу.
Тем не менее, повторюсь, “Челси” точно не заслуживал подобного поражения в дебютном матче Лэмпарда. Даже после ухода Эдена Азара в мадридский “Реал” у лондонцев остался вполне мощный и сбалансированный состав, с которым абсолютно точно можно претендовать на самые высокие места. В игре лондонцев были и задумка, и мысль. На начальном этапе строительства команды новым тренером это крайне важно.
Убежден, в домашнем матче с “Лестером” мы увидим совсем другой “Челси”. При своих болельщиках лондонцы точно постараются сыграть в атакующем стиле и забить как можно больше. Исходя из этого, ставлю на индивидуальный тотал “Челси” больше 1,5».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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