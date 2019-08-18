«Динамо» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.10.
«Динамо» уступило в прошлом туре «Зениту». Но нельзя сказать, что подопечные Хохлова плохо играли. Им не хватает завершения в атаке. Моменты создают, но реализовать не могут. Скорее всего, матч пропустит основной голкипер Шунин, который получил травму в ходе встречи с «Зенитом», но вышедший на замену вратарь очень хорошо себя проявил.
«Локомотив» в прошлом туре разбил «Урал» со счетом 4:0. Но не думаю, что история повторится с «Динамо». Команда у Хохлова очень приличная. Часто не везет ей. Но так не может продолжаться постоянно. Предполагаю, что предстоящая встреча закончится вничью».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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