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«Челси» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги

«Челси» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Челси» — «Лестер Сити».

Ставка: «Челси» победит за 1.80.

«Справедливо сказать, что «Челси» никак не заслужил 0:4 на «Олд Траффорд» в минувшее воскресенье. Они могли и, вероятно, должны были вести в счёте к перерыву.

«Лестер» мало угрожал воротам в матче с «Вулверхэмптоном» и ограничился нулевой ничьей. Брендан Роджерс будет требовать большего от своих атакующих игроков. Думаю, Лэмпард очень постарается победить в первом домашнем матче, а команда ему в этом поможет. Поставлю на лобовую победу синих».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» — «Лестер Сити». Прогноз: Роджерс устроит Лэмпарду сюрприз
«Челси» сильно не везёт на старте сезона, но и «лисы» в первом туре очков недобрали.
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