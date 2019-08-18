«Уфа» – «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Уфа» – «Ростов» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ростова» за 2.35.



«Конечно, «Ростов» — фаворит в этой встрече. Ну давайте будем исходить из того, что «Ростов» хорошо двигает мяч. Но они будут играть на синтетике, поэтому не знаю, насколько хорошо это у них будет получаться. С одной стороны, важно, что «Ростов» играет в атаку и это является философией команды Карпина. «Уфа» не впечатляет, и уверен, что «Ростов» забьет.



Когда ростовчане играли с «Крыльями», самарцы построили серьезную игру от обороны, опасаясь атаки «Ростова», потому что там хорошие нападающие, они забивают всем подряд. Но не сказал бы, что «Ростов» в этом матче не создавал моментов. Проникающие передачи как были, так и были. Думаю, «Ростов» победит и в этой встрече».



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