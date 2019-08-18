«Хераклес» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» — ПСВ.
Ставка: Ирвинг Лосано забьет за 2.50.
«Любой матч ПСВ — это загадка, особенно после того, как команда неудачно начала сезон. Мне кажется, здесь не стоит ставить на исход и результат, они играют в гостях, а «Хераклес», например, в прошлом сезоне тоже в самом начале выглядел очень неплохо, как, впрочем, часто бывает с аутсайдерами, которые могут оказаться сюрпризами. «Хераклес» в прошлом году, например, обыграл «Аякс» со счетом 1:0, стоит отметить что он всегда амстердамцам доставляет проблемы.
ПСВ сейчас — команда, которой нужно реабилитироваться за не очень удачный прошлый сезон, концовку которого они как раз и завалили. Но начало этого сезона оставляет слишком много вопросов, чтобы брать уверено гостевую победу ПСВ. Возьму — Ирвинг Лосано забьет. Вот такой вариант предлагаю с очень хорошим коэффициентом».
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