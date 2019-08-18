«Эспаньол» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч испанской Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2019/20 «Эспаньол» — «Севилья».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
«Севилья» — самый загадочный проект нового сезона. Спортивный директор Рамон Мончи и новый главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги обновили состав, и большинство футболистов не имеют опыта игры в испанском чемпионате. Мончи, как часто бывало и прежде, сделал акцент на французский рынок. Особенно впечатляет покупка у «Марселя» аргентинского вингера Окампоса. Но в сыгранности обновленной «Севильи» пока есть сомнения.
Для «Эспаньола» же это уже пятый официальный матч в сезоне. В отборочных раундах Лиги Европы «попугаи» одержали четыре победы с общим счетом 13:1, причем в последнем матче, с «Люцерном», выставили состав, далекий от оптимального, чтобы лидеры были посвежее к встрече с «Севильей». Стоит обратить внимание, что «Эспаньол» на днях расстался с главной фигурой в атаке – форвардом Борхой Иглесиасом, выкупленным по клаусуле «Бетисом».
Боюсь, здесь забивать «попугаям» будет куда сложнее, чем в матчах со скромными соперниками в стартовых раундах Лиги Европы. Поставлю в этом матче на тотал меньше 2,5 гола. Атакующие возможности «Эспаньола» снизились, а оборона у каталонцев крепкая. «Севилья» же – команда-загадка, но Хулен Лопетеги наверняка будет в первую очередь налаживать в новой команде игру в обороне».
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