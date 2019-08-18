«Ренн» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ренн» — «ПСЖ».



Ставка: победа ПСЖ и тотал голов больше 2,5 за 1.66.



«ПСЖ играет с «Ренном». Команды хорошо друг друга изучили — они встречались в финале Кубка Франции и в Суперкубке. Оба раза Парижу приходилось тяжело. Но, разумеется, бессменный чемпион страны — безоговорочный фаворит предстоящего матча. В прошлом сезоне «ПСЖ» одержал две убедительные победы над бретонцами: 4:1 — дома, 3:1 — в гостях.

В последние годы парижане, как правило, играют очень результативно на поле «Ренна». Думаю, во втором туре наступившего сезона эта тенденция продолжится. Мой прогноз — победа «ПСЖ» и тотал голов больше 2,5 за 1.66».



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