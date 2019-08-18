«Атлетико Мадрид» – «Хетафе»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» – «Хетафе» в 1-м туре Примеры сезона-2019/20.
Ставка: «Атлетико» победит с форой (-1,5) за 2.35.
«Говорим о стартовом испанском туре. “Атлетико” Мадрид — прямо сейчас один из претендентов на чемпионство перед началом первенства. Это очень изменившаяся команда, но при этом изменившаяся в лучшую сторону. В первом матче “матрасники” играют с “Хетафе”.
Вообще, для команды Симеоне это всегда сложный момент, когда распродаются привычные лидеры, а на их место приходят другие футболисты, которые должны брать на себя эти функции. Киран Трипье, Жоао Феликс — очень солидные приобретения. Такие новички есть во всех линиях. “Атлетико” становится менее предсказуемым, мы все же привыкли видеть других исполнителей. Но я абсолютно убежден в том, что “Атлетико” останется самим собой по игре.
Дома, как правило, “матрасники” играют достаточно агрессивно. Это иногда аукается в гостевых играх, где “Атлетико” действует немного иначе, от соперника. “Хетафе” в прошлом сезоне едва не запрыгнул в Лигу чемпионов. Синдром второго сезона для таких команд всегда довольно болезненная история, у меня нет убеждения, что “Хетафе” сохранит такую же организацию и порядок. Если в недавнем чемпионате они добились многого, то это вовсе не означает, что сейчас произойдет аналогичная ситуация.
“Атлетико” с такими командами без особого труда разбирается. Мой вам совет на эту встречу — победа хозяев с форой (-1,5) с коэффициентом 2,35".
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