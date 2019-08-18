«Челси» — «Лестер Сити»: прогноз Максима Калиниченко на матч 2-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Лестер Сити».
Ставка: тотал больше (2,5) голов за 1.94.
«Челси» после ряда кадровых потерь в межсезонье показал не самых худший футбол в первом тайме матча с «Манчестер Юнайтед», но во второй половине встречи соперник беспощадно реализовал все свои моменты, забив команде Фрэнка Лэмпарда четыре гола. Неплохо «пенсионеры» смотрелись и в Суперкубке Европы, но проиграли в серии пенальти трофей «Ливерпулю».
«Лестер» не смог в прошлом сезоне побороться за еврокубки, финишировав на девятой строчке в таблице. Летом «лисы» неплохо усилились и сохранили ключевых игроков, но оправдать надежды в первом туре Премьер-Лиги не сумели. В домашнем матче с «Вулверхэмптоном» команда Брендана Роджерса была пассивна в атаке, встреча закончилась нулевой ничьей.
«Челси» был неплох в каждом из двух матчей на старте сезона, но оба раза проиграл. Наверняка сегодня «пенсионеры» постараются реабилитироваться и добыть желанную победу, поэтому активности в атаке от них явно следует ждать. Тем не менее в обороне «Челси» играет далеко не идеально, так что «Лестер» также без голов вряд ли останется».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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