«Спартак» — ЦСКА: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 19 августа, в матче 6-го тура РПЛ встретятся «Спартак» и ЦСКА. По оценке букмекеров, шансы гостей выше. Поставить на победу команды Виктора Гончаренко в БК «Фонбет» можно за 2.60. Это примерно 37% вероятности. Шансы спартаковцев эксперты оценили коэффициентом 3.00 (32%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 (31%).



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Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 мск.