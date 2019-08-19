«Спартак» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч РПЛ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.98.



«На самом деле для «Спартака» эта неделя очень положительная, причем с нескольких точек зрения: победы и Шюррле раскрылся и уже стал лидером команды. И понятно, что атмосфера в раздевалке сейчас стала намного лучше, чем еще буквально пару недель назад.



Что касается ЦСКА, команда чередует хорошие матчи с плохими, плюс история с травмами: я уверен, что Чалов в дерби сыграет, но все же сломанный нос – это неприятная история. Плюс и с Сигурдссоном непонятно – сыграет или нет.



Поэтому как-то неожиданно не то, чтобы «Спартак» стал фаворитом, но, на мой взгляд, шансы сейчас примерно равны, и, возможно, небольшой перевес именно на стороне красно-белых. Именно в эмоциональном плане.



Но это ни о чем не говорит. Я думаю, что ЦСКА имеет такие же хорошие шансы. Мотивация – это отдельная история в этих матчах.



Поэтому учитывая как команды играют в обороне и страсть, которая будет в этой игре, я считаю, что ставка «обе забьют» наиболее оптимальна», — сказал Арустамян.

