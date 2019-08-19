«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Шмурнова на дерби в рамках РПЛ

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» за 2.90.



«Нас с вами ждёт главное дерби страны, ведь «Спартак» на своём поле сразится с ЦСКА. Думаю, вам не стоит объяснять принципиальность данного матча и то, что обе команды оставят на поле все силы для победы.



В текущем сезоне ЦСКА смотрится стабильнее принципиального соперника. После поражения в стартовом туре от самарских «Крыльев Советов» «армейцы» одержали три победы кряду, одолев «Оренбург», «Локомотив» и «Рубин». В прошлом туре была домашняя ничья с новичком РПЛ «Сочи». ЦСКА не сумел забить, но по игре был явно лучше и должен был подписать. У «армейцев» молодой и талантливый состав, а подписание Николы Влашича в межсезонье стало отличным усилением.



В «Спартаке» большие перемены. Наконец красно-белые стали активно и даже агрессивно вести себя на трансферном рынке. Только за последние дни состав команды пополнили Андре Шюррле и Гус Тиль. Кстати, они уже понимают, куда попали, и быстро вливаются в состав. К тому же просто феноменальную игру демонстрирует Зелимхан Бакаев. Нельзя не отметить его дикий прогресс в текущем сезоне.



Мне кажется, что в главном дерби российского футбола вполне можно и рискнуть. Как бы «Спартак» ни терял очки в матчах с аутсайдерами, но в последние годы на принципиальные игры с ЦСКА красно-белые умеют собраться. Именно поэтому рискну с выбором исхода на данное противостояние. Ставлю на победу «Спартака», — сказал Шмурнов.